Экс-чемпион UFC Пётр Ян обратился к Штыркову перед его боем на RCC 13

Бывший российский чемпион UFC Пётр Ян поддержал соотечественника Ивана Штыркова перед его поединком с Асылжаном Бахытжанулы из Казахстана. Противостояние состоится 3 декабря на турнире RCC 13.



«Билетов на бой уже нет. Ждём всех на трибунах и у телеэкранов. Мы в весе и готовы показать хороший бой», — написал у себя в соцсетях Штырков.



«Полный газ», – написал в комментариях Ян, добавив несколько смайлов в виде напряжённого бицепса.



«Победы», — добавил россиянин Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE Championship.



Ранее Штырков поделился мнением о физических кондициях звёздного соотечественника, 41-летнего Александра Емельяненко.

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