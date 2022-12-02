Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Пётр Ян обратился к Штыркову перед его боем на RCC 13

Экс-чемпион UFC Пётр Ян обратился к Штыркову перед его боем на RCC 13
Комментарии

Бывший российский чемпион UFC Пётр Ян поддержал соотечественника Ивана Штыркова перед его поединком с Асылжаном Бахытжанулы из Казахстана. Противостояние состоится 3 декабря на турнире RCC 13.

«Билетов на бой уже нет. Ждём всех на трибунах и у телеэкранов. Мы в весе и готовы показать хороший бой», — написал у себя в соцсетях Штырков.

«Полный газ», – написал в комментариях Ян, добавив несколько смайлов в виде напряжённого бицепса.

«Победы», — добавил россиянин Анатолий Малыхин, выступающий в промоушене ONE Championship.

Ранее Штырков поделился мнением о физических кондициях звёздного соотечественника, 41-летнего Александра Емельяненко.

Александр Емельяненко: жёсткий конфликт со Штырковым! Кто победил?

«Узнал вес Исмаилова, стало тревожно». Иван Штырков — о том, чего вы не знали про ММА «Узнал вес Исмаилова, стало тревожно». Иван Штырков — о том, чего вы не знали про ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022