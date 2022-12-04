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Чисора поддержал решение рефери остановить бой с Фьюри

Чисора поддержал решение рефери остановить бой с Фьюри
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Британский боксёр в супертяжёлом весе Дерек Чисора согласился с решением судей остановить его поединок с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Напомним, в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания) Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок. Чисора в ходе боя пропустил слишком много ударов и, по мнению судьи, уже не мог защищаться.

Тайсон Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью. Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксёрской карьере.

Сразу после боя Фьюри вызвал на бой Усика, однако отметил, что если этот поединок сорвётся, то он готов провести бой с Джо Джойсом.

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