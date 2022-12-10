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«Легенда Зала славы». Дмитрий Бивол показал фото с Костей Цзю

«Легенда Зала славы». Дмитрий Бивол показал фото с Костей Цзю
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Обладатель титула WBA Super в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Дмитрий Бивол опубликовал совместную фотографию с бывшим абсолютным чемпионом мира и соотечественником Костей Цзю.

Бойцы встретились на глобальном форуме Международной боксёрской ассоциации (IBA), проходящем на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

«Легенда Зала славы», – написал Бивол в социальных сетях.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

В своём последнем бою, состоявшемся в ночь с 5 на 6 ноября в Абу-Даби, Бивол победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере. Ожидается, что во второй половине 2023 года россиянин проведёт реванш с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

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