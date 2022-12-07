Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после побед над Канело и Рамиресом
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) рассказал, как изменилась его жизнь после побед над мексиканцами Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом.
«Конечно же, моя жизнь изменилась. Многие люди узнают меня, люди из бокса. Следующим шагом стало признание людей за пределами бокса.
Да, я чувствую внимание, когда появляюсь на публике. Когда я отдыхал с семьёй, люди узнавали меня, просили сфотографироваться, выказывали уважение… Мне это нравится. Это приятно», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
Ранее Эдди Хирн, сопромоутер Бивола, отреагировал на вызов со стороны непобеждённого американского чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) Джермалла Чарло.
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