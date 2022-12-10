«Давай, братик! Гаааз!» Исмаилов поддержал Анкалаева перед боем с Блаховичем

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Магомеда Анкалаева, готовящегося на этих выходных в Лас-Вегасе (США) сразиться за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Ещё очень давно, когда я увидел его на сборах, он был совсем молодым и безбородым! Я решил с ним побороться и уже тогда понял, что это непростой парень! Я был под впечатлением от него, с тех самых пор от него пахло чемпионом!) И вот настало это время!

Уже в это воскресение ему предстоит бой за пояс в лучшей организации мира UFC! Я буду переживать за него больше, чем переживаю за себя, перед боем, Ин ша Аллах, он станет чемпионом! Я безумно этого хочу, и он однозначно заслуживает этого! Давай братик, гааааааз!» – написал Исмаилов в социальных сетях.

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