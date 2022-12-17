Данил «Регбист» Алеев победил Артёма Тарасова на турнире TopDog 18

16 декабря в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Top Dog 18, в главном событии которого сошлись основатель лиги Данил «Регбист» Алеев и популярный блогер-боец Артём Тарасов.



Поединок между Алеевым и Артёмом Тарасовым продлился все три раунда. Со счётом 28:27 единогласным решением судей победу одержал Данил «Регбист» Алеев.



Артём Тарасов свой последний поединок провёл с азербайджанским бойцом Фуадом Аслановым в рамках турнира MMA Серия-58: Fighters Mansion. В этом бою российский блогер одержал победу, проведя болевой приём.



До того Артём Тарасов провёл бой с представителем поп-ММА Святославом Коваленко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и проиграл единогласным решением судей.