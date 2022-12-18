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Источник: Яна Куницкая встретится с Холли Холм 26 марта

Источник: Яна Куницкая встретится с Холли Холм 26 марта
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Российский боец женского легчайшего веса (до 61 кг) UFC Яна Куницкая (14-6) встретится с бывшей чемпионкой организации американкой Холли Холм (14-6) на турнире UFC on ESPN 43, который состоится 26 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщает издание MMA Fighting.

Яне Куницкой 33 года. В своём последнем бою на турнире UFC 264 в июле 2021 года она проиграла техническим нокаутом в первом раунде мексиканке Ирене Альдане. Всего же на счету россиянки в сильнейшей организации мира четыре победы и три поражения.

Холли Холм 41 год. В мае на UFC Fight Night 206 она проиграла раздельным судейским решением бразильянке Кетлин Вийере.

Ожидается, что на турнире UFC on ESPN 43 также выступит российский боец среднего веса (до 84 кг) Альберт Дураев.

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