Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Дураев выступит на турнире UFC 26 марта, есть соперник

Альберт Дураев выступит на турнире UFC 26 марта, есть соперник
Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Альберт Дураев (15-4) выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 26 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщает пресс-служба организации.

Соперником 33-летнего Дураева станет 33-летний американец Чиди Нжокуани (22-8). Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в феврале 2022 года и провёл три поединка, в двух из них одержав победы.

Дураев в июне на UFC on ESPN 37 проиграл техническим нокаутом во втором раунде (остановка врача) американцу Хоакину Бакли. Поединок стал для российского бойца вторым в организации. В октябре 2021 года на UFC 267 он победил единогласным решением соотечественника Романа Копылова.

Новость по теме
Уиттакер назвал главную проблему Адесаньи в возможном реванше с Перейрой

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022