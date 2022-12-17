Альберт Дураев выступит на турнире UFC 26 марта, есть соперник
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Альберт Дураев (15-4) выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 26 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщает пресс-служба организации.
Соперником 33-летнего Дураева станет 33-летний американец Чиди Нжокуани (22-8). Боец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в феврале 2022 года и провёл три поединка, в двух из них одержав победы.
Дураев в июне на UFC on ESPN 37 проиграл техническим нокаутом во втором раунде (остановка врача) американцу Хоакину Бакли. Поединок стал для российского бойца вторым в организации. В октябре 2021 года на UFC 267 он победил единогласным решением соотечественника Романа Копылова.
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