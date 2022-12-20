Мокаев готов подраться с Кара-Франсом на турнире UFC 12 февраля

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, заявил о том, что он готов подстраховать Алекса Переса, если тот откажется от поединка с Каем Кара-Франсом на турнире UFC 12 февраля, который состоится в Австралии.

«Если Алекс Перес откажется от боя с Каем Кара-Франсом 12 февраля в Австралии, UFC, позвони мне. Я недалеко и усиленно готовлюсь!», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, Мокаев проводил последний бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: