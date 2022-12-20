Макгрегор и Диаз устроили перепалку в социальных сетях

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, и бывший боец промоушена Нейт Диаз устроили очередную перепалку в социальных сетях после предложения Конора поучаствовать в турнире по пощёчинам.

«Я задушил тебя лучше и быстрее, чем это сделал Кабоб. Ты получил сотрясение мозга. Это были настоящие пощёчины», — написал Диаз.

«Говорю тебе, брат, я бил людей твоей формы и размера, и это было очень плохо для них. Но это будет нокаут, без сомнения. Я не уверен, что мне есть до этого дело, но я буду выступать до тех пор, пока не смогу больше выступать, мне всё равно. Я открою бой с максимальной силой, которая у меня есть. Посмотрим», — ответил Макгрегор.

Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке в августе того же года ирландец одержал победу единогласным решением судей.

Новость по теме Нейт Диаз ответил Макгрегору на предложение принять участие в турнире по пощёчинам

Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса: