Анкалаев, Чимаев и Павлович в топ-3 дивизионов UFC по итогам 2022 года

В UFC опубликовали итоговые рейтинги промоушена за 2022 год.
В рейтинге вне зависимости от категории россиянин Ислам Махачев занял второе место, уступив только австралийцу Александеру Волкановски. Больше в топ-15 представителей России нет.
В легчайшем весе Пётр Ян занял вторую строчку, уступив Шону О'Мэлли и чемпиону дивизиону Алджэмейну Стерлингу. Обоим бойцам в этом году россиянин проиграл.
В полусреднем весе тройку сильнейших замыкает швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он уступает только Колби Ковингтону и Камару Усману, а также чемпиону Леону Эдвардсу.
Россиянин Магомед Анкалаев идёт на третьем месте в полутяжёлом весе, уступая только Иржи Прохазке и Гловеру Тейшейре. Напомним, чемпионский пояс в этом дивизионе остаётся вакантным.
В тяжёлом весе, где доминирует Фрэнсис Нганну, россиянин Сергей Павлович занимает третью строчку. Выше него также находятся Сириль Ган и Стипе Миочич.
Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов ММА:
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