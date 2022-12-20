Тони Фергюсон впервые за восемь лет выбыл из рейтинга UFC
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон впервые за восемь лет выбыл из топ-15 лучших бойцов своего дивизиона.
Фергюсон не попал в обновлённый рейтинг UFC, который был сформирован по итогам турнира UFC Fight Night 216. Его сместил соотечественник Дрю Добер, который поднялся на 14-ю строчку после победы над американцем Бобби Грином. Фергюсон, занимавший 15-е место, покинул рейтинг.
Напомним, Тони вошёл в рейтинг лучших легковесов после победы над Глейсоном Тибау 28 февраля 2015 года, после чего ни разу не покидал топ-15.
В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, Фергюсон уступил удушающим приёмом Нейту Диазу.
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Хасбик провёл репетицию выхода в клетку UFC:
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