Тони Фергюсон впервые за восемь лет выбыл из рейтинга UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон впервые за восемь лет выбыл из топ-15 лучших бойцов своего дивизиона.

Фергюсон не попал в обновлённый рейтинг UFC, который был сформирован по итогам турнира UFC Fight Night 216. Его сместил соотечественник Дрю Добер, который поднялся на 14-ю строчку после победы над американцем Бобби Грином. Фергюсон, занимавший 15-е место, покинул рейтинг.

Напомним, Тони вошёл в рейтинг лучших легковесов после победы над Глейсоном Тибау 28 февраля 2015 года, после чего ни разу не покидал топ-15.

В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, Фергюсон уступил удушающим приёмом Нейту Диазу.

Хасбик провёл репетицию выхода в клетку UFC: