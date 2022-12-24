Жозе Альдо и Сергей Ковалёв станут участниками турнира Hardcore Boxing

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо и бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Сергей Ковалёв выступят на турнире Hardcore Boxing, который пройдёт 18 марта в Дубае.

Об этом сообщил президент лиги Анатолий Сульянов в очередном выпуске программы «ХукВам».

«18 марта в Дубае большой ивент Hardcore Boxing. Имена пока называть не буду, но в карде и Жозе Альдо, и, скорее всего, даже Сергей «Krusher» Ковалёв – это помимо всех наших ребят. И два больших международных имени. Жозе Альдо – 99,9%, то есть с ним сейчас финалят контракт. С Ковалёвым идут переговоры», — заявил глава организации.

В октябре 2022 года 36-летний Жозе Альдо подтвердил, что закончил карьеру в ММА. Всего же в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем поединке на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.



39-летний Ковалёв, не выходивший на ринг два с половиной года, в своём последнем бою перебоксировал по итогам 10 раундов представителя Болгарии Тервела Пулева (16-1, 13 KO).