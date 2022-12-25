Российский промоутер хочет заняться организацией боя между Альваресом и Шишкиным

Российский промоутер Дмитрий Салита рассказал о том, что он готов организовать бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Владимиром Шишкиным.

«Если Сауль хочет драться с Биволом, идеальным соперником для подготовки к поединку является Владимир Шишкин. Мы давно просили Канело об этом бое. Сейчас, кажется, мы на верном пути. Я думаю, у Шишкина есть отличный шанс победить Альвареса. Но главное — он стилистически ближе всего к Биволу», — приводит слова Салиты BoxingScene.

На данный момент Альварес восстанавливается после операции на левом запястье. Ранее он заявлял, что планирует вернуться на ринг в мае 2023 года.

Дебютировал в боксе в 15 лет и стал чемпионом в 20 лет. 10 фактов о Канело Альваресе: