В АСА отреагировали на критику по поводу боя сына Рамзана Кадырова

Руководители промоушена АСА Алексей Яценко и Майрбек Хасиев отреагировали на критику по поводу организации боя с участием 16-летнего Али Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
«Будет ли ещё один бой или нет – да, я думаю, что ещё один бой возможен. Как получилось организовать? А почему UFC можно организовывать бои и подписывать 17-летних бойцов, а нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца и провести его бой?» — сказал Яценко на пресс-конференции.
«Если бы в UFC этого не было, нас бы тут сожрали. Если UFC можно, значит, и остальным можно, но когда мы это делаем, то это плохо. Так тоже относиться к этим вопросам нельзя. UFC – это обычная лига, которая развивается на протяжении 30 лет. Как говорится, что дозволено Юпитеру, дозволено и быку», — добавил руководитель лиги Майрбек Хасиев.
Поединок Али Кадырова и двукратного чемпиона мира по армейскому рукопашному бою Ислама Акбарова завершился победой чеченского бойца техническим нокаутом в первом раунде.
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