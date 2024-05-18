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Джон Джонс: то пренебрежение, с которым фанаты относятся к Стипе, выше моего понимания

Джон Джонс: то пренебрежение, с которым фанаты относятся к Стипе, выше моего понимания
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс высказался насчёт подготовки к своему следующему бою и в адрес Стипе Миочича.

«Конечно, это будет тяжёлый поединок. Я несу много дерьма, но люди не видят моих усилий. До ноября осталось шесть месяцев, и я работаю как вол. Тренируюсь так, словно это будет мой первый выход в октагон.

Я только что посмотрел интервью, которое дал Стипе. Он выглядел невероятно здоровым и подтянутым. В его голосе звучал энтузиазм и мотивация. То пренебрежение, с которым вы, ребята, относитесь к Стипе и ко всему, чего он достиг, выше моего понимания. Вы, фанаты, просто в истерике. Называть величайшего тяжеловеса в истории нашего спорта пожарным на пенсии — это нелепо», — написал Джонс в своих социальных сетях.

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