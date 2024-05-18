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Магомед Магомедов уступил Патрику Миксу раздельным решением судей

Магомед Магомедов уступил Патрику Миксу раздельным решением судей
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Сегодня, 17 мая, в Париже состоялся турнир Bellator Championship Series 2, в главном поединке которого в октагоне встретились чемпион Bellator в легчайшем весе американец Патрик Микс и российский боец Магомед Магомедов.

Bellator 2024. Bellator Champions Series 2, Париж, Франция
Патрик Микс (W) - Магомед Магомедов
17 мая 2024, пятница. 23:25 МСК
Патрик Микс
Окончено
SD
Магомед Магомедов

Бой завершился победой Патрика Микса раздельным решением судей. Это вторая победа Микса над Магомедовым.

Напомним, 30-летний Патрик Микс имеет в своём активе 28 побед и одно поражение. На данный момент он идёт на серии из семи побед. В Bellator он выступает с 2019 года.

32-летний Магомед Магомедов, в свою очередь, имеет 20 побед и четыре поражения. Для Магомеда это поражение стало вторым за последние три боя. В Bellator он выступает с 2020 года. Ранее он выступал в АСВ и М-1 Global.

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