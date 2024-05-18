Магомед Магомедов уступил Патрику Миксу раздельным решением судей

Сегодня, 17 мая, в Париже состоялся турнир Bellator Championship Series 2, в главном поединке которого в октагоне встретились чемпион Bellator в легчайшем весе американец Патрик Микс и российский боец Магомед Магомедов.

Бой завершился победой Патрика Микса раздельным решением судей. Это вторая победа Микса над Магомедовым.

Напомним, 30-летний Патрик Микс имеет в своём активе 28 побед и одно поражение. На данный момент он идёт на серии из семи побед. В Bellator он выступает с 2019 года.

32-летний Магомед Магомедов, в свою очередь, имеет 20 побед и четыре поражения. Для Магомеда это поражение стало вторым за последние три боя. В Bellator он выступает с 2020 года. Ранее он выступал в АСВ и М-1 Global.