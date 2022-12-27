Стерлинг объяснил, почему отвечает хейтерам в социальных сетях
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг объяснил, почему активно общается с хейтерами в социальных сетях.
«Мне плевать, что говорят об этом люди. Я просто хочу себя защищать и сказать людям, что они неправы. Я бы мог завершить карьеру, и всё, но я изо всех сил пытаюсь устраивать шоу, развлекать фанатов. У людей сложился образ Стерлинга, который выиграл у Яна благодаря дисквалификации. Перед реваншем все писали, что меня убьют, а я победил.
Возможно, мне не нужно отвечать всем, но почему? Мне нравится, когда подшучивают друг над другом. Если это всё не влияет на мои выступления, то всё путём. Не так важно, буду я отвечать или нет, всё равно будет критика», — приводит слова Стерлинга MMAFighting.
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