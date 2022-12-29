«Жди, когда вернётся папочка. Ты будешь следующим». Сехудо обратился к О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к британцу Шону О’Мэлли.
«Шон О’Мэлли, оставайся горячим, парень. Ты просто жди, когда вернётся папочка. Ты будешь следующим», — написал Сехудо.
Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным панамериканским чемпионом. В мае 2022 года он анонсировал своё возвращение в октагон. Последний бой в промоушене Даны Уайта он проводил в мае 2020-го. В следующем поединке он встретится с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом.
Хасбик ударил Сехудо по лицу во время стердауна:
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