«Жди, когда вернётся папочка. Ты будешь следующим». Сехудо обратился к О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к британцу Шону О’Мэлли.

«Шон О’Мэлли, оставайся горячим, парень. Ты просто жди, когда вернётся папочка. Ты будешь следующим», — написал Сехудо.

Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине), является трёхкратным панамериканским чемпионом. В мае 2022 года он анонсировал своё возвращение в октагон. Последний бой в промоушене Даны Уайта он проводил в мае 2020-го. В следующем поединке он встретится с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом.

Хасбик ударил Сехудо по лицу во время стердауна: