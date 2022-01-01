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Стерлинг — о первом бое с Яном: если бы мне дали 5 минут, я бы пришёл в себя и продолжил

Стерлинг — о первом бое с Яном: если бы мне дали 5 минут, я бы пришёл в себя и продолжил
getty images
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что мог бы продолжить драться в первом бою с Петром Яном, если бы не решение врачей и рефери.

«У меня не было возможности сказать, могу ли я продолжить бой. Я понятия не имел о том, что выиграю пояс.

Когда меня критикуют за это, я вижу тут своего рода неуважение. Я бы принял своё поражение как мужчина. Рефери и доктор лишили меня возможности продолжать бой.

Если бы они подождали пять минут, я бы пришёл в себя и понял: «Я в бою, я должен продолжать», — сказал Стерлинг в своём YouTube-канале.

Напомним, американец завладел поясом в начале 2021 года, победив россиянина дисквалификацией соперника: Ян применил запрещённый удар коленом, после чего Стерлинг оказался в глубоком нокдауне.

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