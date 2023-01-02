Стерлинг: Макгрегор стал похож на бодибилдера

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался по поводу формы ирландского бойца Конора Макгрегора.
«Он никогда не был таким большим. Мне интересно, на чем он сидит, потому что руки у него просто огромные. А также голова, грудь – он сильно накачался. Сейчас он стал похож на бодибилдера», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.
Напомним, в середине декабря 2022-го стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта Конор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении его нет. С ирландским бойцом такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.
Конор Макгрегор показал боксёрскую тренировку в «золотых»: перчатках:
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