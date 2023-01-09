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Тренер Бивола номинирован на звание лучшего наставника 2022 года по версии The Ring

Тренер Бивола номинирован на звание лучшего наставника 2022 года по версии The Ring
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Боксёрское издание The Ring представило список номинантов на звание тренера года – 2022.

Боб Сантос. В минувшем году специалист успешно подготовил сразу трёх представителей Доминиканской Республики. Так, Эктор Луис Гарсия (16-1, 10 KO) стал чемпионом WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг). Альберто Пуэлло (21-0, 10 KO) стал регулярным чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а Карлос Адамес (22-1, 17 KO) – претендентом на титул WBC в среднем весе (до 72,6 кг).

Деррик Джеймс. Известный американец также отметился тремя подопечными: Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO) стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг); Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) объединил титулы WBC, WBA Super и WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг); легковес Фрэнк Мартин (17-0, 12 KO) стал обязательным претендентом на титул WBA.

Йоэль Диаз. Кубинский тренер в этом году успешно подготовил целую когорту выходцев из сборной Узбекистана: Муроджона Ахмадалиева, Шахрама Гиясова, Бектимира Меликузиева, Хасанбоя Дусматова и Баходира Джалолова.

Геннадий Машьянов. Тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола вывел своего подопечного на звёздный уровень после громких побед над мексиканцами Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO).

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