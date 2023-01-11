Кори Сэндхаген поделился прогнозом на возможный титульный бой Стерлинга и Сехудо

Боец UFC Кори Сэндхаген поделился прогнозом относительно предполагаемого титульного боя между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Я думаю, что Сехудо сможет побороть его. У Стерлинга хорошее джиу-джитсу — это действительно особенность. У него есть некоторые вещи, которые он очень хорошо делает, когда забирает спину, но их трудно увидеть, потому что люди не следят за ним во время работы в партере.

Я не знаю, будет ли Сехудо продолжать бой в стойке или попытается перевести его в партер, но я думаю, что Сехудо сможет отразить все его удары. Он определённо не собирается сильно сдавать назад, так что Стерлингу будет очень сложно. Скорее всего, это будет просто не очень захватывающий бой по кикбоксингу между двумя парнями-борцами», — приводит слова Сэндхагена BJ Penn.