Инсайдер сообщил, когда состоится бой Ломаченко и Хэйни

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) запланирован на конец весны, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

«Похоже, всё идёт по плану. Команды нацеливаются на май. Дэвин Хэйни рассчитывал на март, он мусульманин, а Рамадан пройдёт с середины марта до середины апреля, однако он согласился подраться в мае. Мне сообщили, что основные аспекты уже утверждены. Контракты ещё не подписаны, но всё выглядит хорошо», – сказал Коппинджер в эфире ESPN.

Хэйни в октябре повторно победил австралийца Джорджа Камбососа (20-2, 10 KO), нанеся ему второе поражение в карьере. Ломаченко, также в октябре, перебоксировал по итогам 12 раундов американского проспекта Джэмейна Ортиса (16-1, 8 KO).

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