Стерлинг не против введения временного титула UFC в легчайшем дивизионе
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался по поводу возможного введения временного титула UFC в связи с его травмой.
«Если Сехудо готов ждать меня, то он может подождать. Он также может принять более лёгкий бой с Шоном О'Мэлли и побить его. Если Генри скажет, что он не готов ждать, то они введут временный титул. Я не против этого, меня это никак не разозлит, потому что временный пояс означает только то, что в объединительном поединке оба парня получат лучший процент с продаж платных трансляций, а я всегда выступал за то, чтобы каждый участник основного карда получал хороший процент от продаж», — сказал Стерлинг на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:
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