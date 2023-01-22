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Шамиль Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в UFC

Шамиль Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в UFC
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Абдурахимов встретился с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой.

Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в UFC.

В главном поединке вечера за вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе поборются Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. В соглавном событии Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено сразятся за титул в наилегчайшем весе.

Главный кард:

Гловер Тейшейра — Джамал Хилл
Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено
Гилберт Бёрнс — Нил Магни
Лорен Мёрфи — Джессика Андраде
Пол Крэйг — Джонни Уокер

UFC 2023. UFC 283, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Шамиль Абдурахимов - Жаилтон Алмейда (W)
22 января 2023, воскресенье. 03:40 МСК
Жаилтон Алмейда
Окончено
TKO
Шамиль Абдурахимов
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