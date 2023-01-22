Шамиль Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в UFC

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках предварительного карда россиянин Шамиль Абдурахимов встретился с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой.

Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в UFC.

В главном поединке вечера за вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе поборются Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. В соглавном событии Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено сразятся за титул в наилегчайшем весе.

Главный кард:

Гловер Тейшейра — Джамал Хилл

Дейвисон Фигейреду — Брэндон Морено

Гилберт Бёрнс — Нил Магни

Лорен Мёрфи — Джессика Андраде

Пол Крэйг — Джонни Уокер