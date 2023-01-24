Вадим Немков продлил контракт с Bellator

Bellator объявил о продлении контракта с действующим неоспоримым чемпионом мира в полутяжёлом весе и вторым номером в рейтинге лучших бойцов Pound-For-Pound Вадимом Немковым.
«Вадим Немков был ещё одним спортсменом, которого мы хотели видеть в составе BELLATOR в обозримом будущем. Он — огромная часть одного из дивизионов, который, по нашему мнению, является сильнейшим во всех смешанных единоборствах. Наш турнир в полутяжёлом весе показал, что у нас есть лучшие таланты в мире в 205 фунтах, и мы гордимся тем, что смогли удержать такого талантливого бойца, который продолжит возглавлять этот дивизион. Я с нетерпением жду встречи с Вадимом в захватывающих поединках в 2023 году и далее», — сказал президент лиги Скотт Кокер.
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