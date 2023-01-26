Ковалёв: Ярд не готов драться с Бетербиевым

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв высказал мнение о том, что британец Энтони Ярд будет не готов к поединку с Артуром Бетербиевым.

«По моему мнению, сейчас Энтони Ярд не готов драться с Бетербиевым. У него не было настоящего испытания, реального боя. Он дрался со мной, когда я растерял всю энергию. Мне пришлось согнать много веса, чтобы сделать лимит полутяжёлого дивизиона. Затем я поднялся в более благоприятную весовую категорию, так как больше не мог делать 79,4 кг. 2019-й был самым сложным годом в моей карьере, потому что бой с Ярдом сначала назначили на июнь, а потом перенесли на август.



Думаю, что после трёх с половиной лет с момента нашего боя Ярд набрался опыта, улучшил физические кондиции. Я считаю, что это будет интересный бой, но мне кажется, что Артур его побьёт», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу RingIQ TV.

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар: