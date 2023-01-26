Британский боксёр заявил о желании провести бой с Сергеем Ковалёвым

Британский боксёр Крис Биллам-Смит выразил заинтересованность в проведении поединка с россиянином Сергеем Ковалёвым.
«В прошлом ходили разговоры о Сергее Ковалёве. В последнем поединке он победил Тервела Пулева – это была хорошая победа. Не знаю, какие у него планы в первом тяжёлом весе, но у него большое имя. Он хорошо известен британским фанатам ещё с тех пор, как дрался с Натаном Клеверли, а затем, совсем недавно – с Энтони Ярдом.
Думаю, бой можно было бы провести на стадионе. Я готов сразиться с ним. Моей главной целью по-прежнему остаётся поединок с победителем боя Джей Опетайа – Матеуш Мастернак, но в боксе никогда не знаешь заранее. Поэтому я буду готов подстроиться к любому варианту», – приводит слова Биллам-Смита BoxingScene.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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