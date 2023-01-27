О’Мэлли назвал бойца, который нанёс ему самый сильный удар в его жизни
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Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли вспомнил свой поединок с россиянином Петром Яном, состоявшийся в октябре прошлого года. О’Мэлли победил раздельным решением судей.
«Это было так странно. Я вообще не нервничал, когда шёл на этот бой. Всё было хорошо. Мой тренер сказал: «Если ты левша, то и доверяй своей левой руке». Он сказал: «Просто поверь в это». И я сказал: «Да, чёрт возьми, я это сделаю!»
А потом Ян нанёс по мне самый сильный удар, который я когда-либо получал в своей жизни. Но финт правой рукой и удар коленом по корпусу помогли мне. Именно это помогло мне выиграть бой», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.
Дикие факты об американском бойце промоушена UFC Шоне О’Мэлли:
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