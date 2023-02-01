WBC назначил претендентский бой с участием Сергея Ковалёва

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал претендентский поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между россиянином Сергеем Ковалёвым (35-4-1, 29 KO) и южноафриканцем Табисо Мчуну (23-6, 13 KO), сообщает издание BoxingScene.
Поединок станет полуфиналом отборочного турнира от WBC. Команды бойцов обязаны достичь соглашения до 24 февраля. В противном же случае состоятся промоутерские торги.
Сергею Ковалёву 39 лет. Боец является трёхкратным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), а также объединённым чемпионом (с 2014 по 2016 год).
Табисо Мчуну 34 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в июле 2007 года и дважды сражался за мировые титулы, проиграв судейским решением украинцу Александру Усику и конголезцу Илунге Макабу.
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