Альберт Батыргазиев досрочно победил Хесреэля Корралеса

Завершился боксёрский вечер в Серпухове. В главном бою олимпийский чемпион Игр 2020 года и боец лёгкого веса (до 61,2 кг), россиянин Альберт Батыргазиев (7-0, 5 KO) встретился с бывшим чемпионом мира, панамцем Хесреэлем Корралесом (26-4, 10 KO).
Батыргазиев традиционно пошёл вперёд и в первом раунде отправил соперника на канвас ударом в живот, оформив нокдаун. Оставшиеся секунды Корралес провёл под бомбардировкой россиянина.
Во втором раунде темп немного снизился, чем и воспользовался Корралес, попытавшийся навязать Батыргазиеву перестрелку в центре ринга.
К четвёртому раунду Корралес стал действовать более уверенно, однако раз за разом отдавал эпизоды после того, как Батыргазиев взвинчивал темп и перехватывал его контратаки.
Начиная со второй половины боя, панамец плотно встал на ногах в центре ринга и стал чаще работать первым номером.
В восьмом раунде Батыргазиев попал навстречу, после чего до предела поднял темп в попытке послать соперника на канвас. Корралес выдержал все атаки, пропустил много ударов, но уже в середине следующей трёхминутки его угол выбросил полотенце.
Официальный вердикт: победа Батыргазиева техническим нокаутом в девятом раунде.
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