Чимаев: подерусь с победителем боя Эдвардс — Усман

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о том, кто может стать его следующим соперником в UFC.

«Я сам ничего не могу понять. Сначала говорили про Колби Ковингтона, почти полгода ждём от него ответа. Кто-то там вызывает меня, но они мне не особо интересны. Те, кто интересен, сами бегают от меня. Скорее всего, Леон Эдвардс и Усман снова подерутся, а я уже подерусь с победителем», — сказал Чимаев на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: