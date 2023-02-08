Чимаев: подерусь с победителем боя Эдвардс — Усман

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о том, кто может стать его следующим соперником в UFC.
«Я сам ничего не могу понять. Сначала говорили про Колби Ковингтона, почти полгода ждём от него ответа. Кто-то там вызывает меня, но они мне не особо интересны. Те, кто интересен, сами бегают от меня. Скорее всего, Леон Эдвардс и Усман снова подерутся, а я уже подерусь с победителем», — сказал Чимаев на YouTube-канале Red Corner MMA.
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
- 8 февраля 2023
-
10:08
-
09:51
-
09:28
-
09:20
-
02:40
-
00:36
-
00:24
- 7 февраля 2023
-
23:33
-
22:58
-
22:34
-
21:50
-
21:43
-
21:27
-
20:33
-
20:19
-
19:54
-
19:25
-
18:49
-
18:17
-
18:07
-
17:33
-
16:54
-
16:54
-
16:42
-
16:14
-
15:47
-
15:42
-
14:56
-
14:28
-
13:33
-
12:29
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
11:25