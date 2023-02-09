Фёдор Емельяненко сохранил место в обновлённом рейтинге Bellator, но потерял семь позиций
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Американский промоушен Bellator обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли во многих весовых категориях, в частности в тяжёлом весе. Так, прославленный российский ветеран Фёдор Емельяненко потерял сразу семь позиций и теперь занимает десятое место. Напомним, после поединка с Райаном Бейдером Фёдор завершил карьеру бойца. Тем не менее промоушен сохранил его в своих рейтингах.
Бой Емельяненко и Бейдера состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск. Поединок завершился победой Райана техническим нокаутом в первом раунде.
В активе Фёдора 48 боёв, в которых добыл он 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Сейчас российскому бойцу 46 лет.
Александр Емельяненко показал видео тренировки с Фёдором:
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