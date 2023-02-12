«Может, он накурился?» Махачев отреагировал на реплику Нейта Диаза

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на высказывания американца Нейта Диаза после турнира UFC 284, прошедшего в ночь на 12 февраля по московскому времени.



В рамках главного боя турнира Ислам Махачев встречался с австралийцем Алексом Волкановски, обладателем титула в полулёгком весе. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей. Махачев впервые защитил чемпионский пояс.



Нейт Диаз отреагировал на решение судей следующей фразой: «Махачеву надрали задницу».



«Нейт Диаз? Может, он накурился чем-то перед просмотром боя?», — ответил Махачев во время пресс-конференции после боя.



В активе Ислама Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении. В UFC боец идёт на серии из 12 побед подряд.

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