Стерлинг сделал прогноз на свой возможный бой с Волкановски

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил на вопрос пользователя соцсетей по поводу потенциального поединка с австралийцем, чемпионом лиги в полулёгком весе Александром Волкановски. По словам Стерлинга, он сумел бы одолеть Волкановски сабмишеном в первом или втором раунде.
«Считаю ли я, что мог бы засубмитить Волкановски? Если бы я встретился с Волкановски, на сто процентов убеждён, что засубмитил бы его в первом или втором раунде. Не хочу сказать, что это будет легко. Он работает над ошибками, но я верю, что у меня бы это получилось», — ответил Стерлинг.
Напомним, 12 февраля в Перте (Австралия) Волкановски единогласным решением судей проиграл россиянину Исламу Махачеву.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:
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