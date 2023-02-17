Алджамейн Стерлинг сравнил себя с шоколадным тортом. Фото
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на фотографию в социальных сетях. На снимке боец запечатлён на ринге.
Фото: Из личного архива
«Шоколадный тортик», – написал Стерлинг.
Напомним, в последнем бою Алджамейн Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
Ранее Стерлинг рассказал о прохождении курса лечения стволовыми клетками.
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