Алджамейн Стерлинг сравнил себя с шоколадным тортом. Фото

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на фотографию в социальных сетях. На снимке боец запечатлён на ринге.

Фото: Из личного архива

«Шоколадный тортик», – написал Стерлинг.



Напомним, в последнем бою Алджамейн Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.



Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:

Ранее Стерлинг рассказал о прохождении курса лечения стволовыми клетками.