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Гилберт Бёрнс обвинил Макгрегора в уходе одноклубника из Таджикистана с шоу TUF

Гилберт Бёрнс обвинил Макгрегора в уходе одноклубника из Таджикистана с шоу TUF
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильский ветеран Гилберт Бёрнс раскритиковал звезду организации и экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора из-за изменения состава участников шоу The Ultimate Fighter с целью привлечения своих бойцов.

«Это мой товарищ по команде! Лоик Раджабов является двукратным финалистом PFL в лёгком весе! И он очень упорно трудился, чтобы наконец получить свой шанс в UFC и принять участие в TUF в Вегасе, всё было согласовано! Этот чёртов Конор привёл своих парней, и его выгнали!» – написал Бёрнс на своей странице в социальной сети.

Ранее Макгрегор прокомментировал слухи о протекции своих бойцов.

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