Соперник Тима Цзю предупредил, что отказ последнего от боя будет считать мошенничеством

Бывший чемпион WBC в младшем среднем весе Тони Харрисон предупредил общественность о возможном мошенничестве со стороны австралийского боксёра Тима Цзю.

«Если что-то случится… Если Тим откажется от боя из-за травмы руки, это будет обман. Он будет считаться мошенником. И я думаю, что весь мир будет считать его мошенником. Потому что мы все знаем, что он нашёл способ выкрутиться из боя с Тони Харрисоном.

Пошёл бы я на такой бой на месте Цзю? Ни за что на свете. Это самое глупое решение, которое может принять его промоутер в такой ситуации», — приводит слова Харрисона BoxingScene.

Напомним, Тим Цзю проведёт поединок с американским экс-чемпионом Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO) 12 марта.

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