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«Пора переходить к делу». Джейк Пол высказался о бое с Нейтом Диазом

«Пора переходить к делу». Джейк Пол высказался о бое с Нейтом Диазом
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по боксёрским выступлениям, высказался по поводу потенциального поединка с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Я думаю, что они готовы. Думаю, это будет следующий бой. Пора переходить к делу», — сказал Пол на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Нейт Диаз свой последний поединок провёл в сентябре этого года и одержал победу над Тони Фергюсоном. Это был последний бой Диаза по контракту с UFC, после чего он объявил об уходе из смешанных единоборств.

Последний бой Джейк Пол провёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой в октябре 2022 года и выиграл единогласным решением судей. Всего у него шесть поединков и шесть побед. Вскоре ему предстоит поединок с Томми Фьюри.

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