«Пора переходить к делу». Джейк Пол высказался о бое с Нейтом Диазом
Поделиться
Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по боксёрским выступлениям, высказался по поводу потенциального поединка с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.
«Я думаю, что они готовы. Думаю, это будет следующий бой. Пора переходить к делу», — сказал Пол на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Нейт Диаз свой последний поединок провёл в сентябре этого года и одержал победу над Тони Фергюсоном. Это был последний бой Диаза по контракту с UFC, после чего он объявил об уходе из смешанных единоборств.
Последний бой Джейк Пол провёл с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой в октябре 2022 года и выиграл единогласным решением судей. Всего у него шесть поединков и шесть побед. Вскоре ему предстоит поединок с Томми Фьюри.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
20:07
-
19:55
-
18:36
-
18:06
-
17:47
-
17:35
-
17:27
-
16:56
-
16:28
-
16:28
-
15:47
-
15:20
-
14:48
-
14:12
-
13:47
-
13:32
-
12:53
-
12:22
-
11:46
-
11:33
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
09:59
-
09:43
-
09:32
-
00:50
-
00:28
-
00:06
- 22 февраля 2023
-
23:46
-
23:31
-
23:01
-
22:03
-
21:50
-
21:45
Партнерский контент