Тренер: мир ещё не видел лучшую версию Энтони Джошуа

Американский специалист Деррик Джеймс, готовящий двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) к поединку с Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), считает, что его 33-летний подопечный ещё не реализовал весь потенциал.
«Я определённо настроен на выступление 1 апреля. Считаю, что мир ещё не видел лучшую версию Энтони Джошуа, учитывая того парня, с которым мне довелось сойтись в спортзале. Знаю, Джермейн Франклин серьёзный боец и ответственно подойдёт к выступлению.
У нас было три месяца, и это немного, но всё зависит от того, на каком уровне вы работаете. Энтони очень умный боец. Он способен уложиться в такой срок. Он понимает и перенимает всё, что я ему говорю», – приводит слова Джеймса издание BoxingScene.
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