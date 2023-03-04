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Видео: Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо

Видео: Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян, завершающий в США подготовку к своему поединку с грузином Мерабом Двалишвили, встретился с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо.

Так, бойцы устроили шуточный спарринг в холле базы для подготовки UFC Performance Institute, находящейся в Лас-Вегасе.

Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза. 6 мая на UFC 288 Сехудо сразится за титул в легчайшем весе с Алджамейном Стерлингом.

Напомним, поединок Ян – Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC Fight Night 221.

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