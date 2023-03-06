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«Он монстр». Боб Арум назвал чемпиона мира, который не проиграет до конца карьеры

«Он монстр». Боб Арум назвал чемпиона мира, который не проиграет до конца карьеры
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Глава промоутерской компании Top Rank, легендарный американский функционер Боб Арум назвал, по его мнению, действующего боксёра, который не проиграет до конца своей карьеры.

Им оказался лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в трёх весовых категориях, японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO).

«Я не думаю, что кто-либо побьёт Иноуэ. Монстр есть монстр, и его называют так неспроста», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Наое Иноуэ 29 лет. Боец является чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг), втором наилегчайшем (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Ожидается, что 7 мая Иноуэ сразится сразу за два титула в четвёртом для себя дивизионе.

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