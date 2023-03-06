«Он монстр». Боб Арум назвал чемпиона мира, который не проиграет до конца карьеры

Глава промоутерской компании Top Rank, легендарный американский функционер Боб Арум назвал, по его мнению, действующего боксёра, который не проиграет до конца своей карьеры.

Им оказался лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в трёх весовых категориях, японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO).

«Я не думаю, что кто-либо побьёт Иноуэ. Монстр есть монстр, и его называют так неспроста», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Наое Иноуэ 29 лет. Боец является чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг), втором наилегчайшем (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Ожидается, что 7 мая Иноуэ сразится сразу за два титула в четвёртом для себя дивизионе.