Абсолютный чемпион мира Иноуэ сразится за титулы в четвёртом дивизионе, есть дата

Лидер рейтинга pound-for-pound, чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе, японец Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO) сразится сразу за два титула в четвёртом для себя дивизионе, сообщает издание BoxingScene.
Иноуэ бросит вызов обладателю титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) американцу Стивену Фултону (21-0, 8 KO), поединок состоится 7 мая в Йокогаме (Япония).
Наое Иноуэ 29 лет. Боец является чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг), втором наилегчайшем (до 52,2 кг) и легчайшем весе (до 53,5 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Стивену Фултону 28 лет. Боец стал чемпионом мира в январе 2021 года и уже спустя 10 месяцев объединил пояса, одолев раздельным решением непобеждённого соотечественника Брэндона Фигероа (23-1-1, 18 KO).
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