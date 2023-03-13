Видео: лучшие моменты поединка Александра Волкова и Александра Романова

12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.

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Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.

Романов, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.