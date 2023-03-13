Видео: лучшие моменты поединка Александра Волкова и Александра Романова
Поделиться
12 марта в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В соглавном бою россиянин Александр Волков встретился с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.
Права на видео принадлежат «Матч ТВ».
Таким образом, Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.
Романов, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
10:39
-
10:26
-
10:03
-
09:54
-
09:48
-
07:39
-
05:51
-
03:27
-
00:59
-
00:07
- 12 марта 2023
-
23:26
-
23:14
-
22:15
-
21:14
-
20:03
-
18:45
-
17:42
-
16:57
-
16:36
-
15:58
-
15:35
-
15:15
-
14:53
-
14:28
-
14:05
-
13:48
-
13:26
-
13:05
-
12:56
-
12:34
-
12:29
-
11:51
-
11:40
-
11:31
-
11:19
Партнерский контент