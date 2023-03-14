Сехудо: Двалишвили для меня это лёгкие деньги
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо уверен, что легко справился бы с Мерабом Двалишвили.
«Я ожидаю, что Алджамейн Стерлинг будет драться со мной так же, как дрался с Педро Муньосом. Высокий темп, много движений, боковые удары. Эти парни всегда действуют одинаково. Двалишвили тоже постоянно прессингует, для меня это лёгкие деньги. Я мог бы причинить боль Мерабу. Я бы подпустил его к ногам, дал бы прочувствовать мой вес и завалил бы его», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.
Двалишвили в своём последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Петра Яна.
Генри Сехудо проведёт бой с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 288 в мае.
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