Сехудо: есть предчувствие, что Стерлинг соскочит с боя. Пусть Двалишвили его страхует

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо посоветовал организации назначить Мераба Двалишвили запасным на его бой с Алджамейном Стерлингом.

«Дорогой Дана Уайт, я тут посмотрел бой второго и третьего номеров рейтинга легчайшего веса. У меня есть ощущение, что Алджамейн соскочит с нашего поединка. Так почему бы не дать мне Мераба? Шон О’Мэлли хочет подождать, так что дайте мне Двалишвили.

Почему бы не сделать Мераба запасным бойцом на UFC 288? Он тренируется со Стерлингом, и у меня есть предчувствие, что Алджо соскочит, так что я хочу подстраховать свой бой. У меня всё равно будет один и тот же план для обоих этих болванов.

В любом случае, Дана Уайт, если ты меня слышишь, давай назначим Мераба запасным, потому что я хочу драться с ними обоими. Если я смогу подраться с ними в один вечер, так даже лучше», — написал Сехудо в социальных сетях.