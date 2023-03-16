«Мы получим этот бой». Макгрегор рассказал, с кем должен был подраться вместо Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор рассказал о том, что должен был провести третий бой с Нейтом Диазом.
«Изначально я должен был драться с Нейтом Диазом. Это был мой бой против Нейта, я согласился. Я не возражал против того, чтобы выйти. Это широко известно, я согласился на это, это был Нейт. Это было за день или два до этого, а потом появился Чендлер. Но мне всё равно, у меня нет никаких проблем, я доволен этим, и это будет хороший поединок.
Бой с Диазом? Мы получим эту трилогию, эта трилогия обязательно случится на каком-то этапе… Мы должны бороться за то, чтобы мы были один на один, это было великое соперничество и это был великий бой, так что мы обязательно должны это исправить», — приводит слова Макгрегора BJ Penn.
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