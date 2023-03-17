В тренера Джейка Пола выстрелили во время ограбления

Тренер Джейка Пола бывший боксёр Би Джей Флорес пострадал в результате вооружённого нападения. Флорес записал видеообращение из палаты и рассказал, что преступники выстрелили ему в ногу во время ограбления.

«Ночью на меня напали два вооружённых мотоциклиста. Они подъехали, приставили пистолет к моей голове и пытались украсть мой бумажник и часы. В итоге мне выстрелили в ногу, я защищался, как мог. Спасибо всем за добрые пожелания, будьте осторожны, жизнь бесценна. Люблю вас всех», — написал тренер на своей странице в социальных сетях.

Би Джей Флоресу 44 года. Он успел провести 39 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 34 победы, а также потерпел четыре поражения. Ещё один бой завершился вничью. Последний бой Флорес провёл в 2018 году и проиграл Тревору Брайану техническим нокаутом.