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Джейк Пол убежал от команды Флойда Мейвезера после перепалки. Видео

Джейк Пол убежал от команды Флойда Мейвезера после перепалки. Видео
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Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол после посещения баскетбольного матча встретился с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Рядом с Мейвезером были его охранники. Пол был тоже с охранником, но лишь единственным. Вскоре между обоими произошла словесная перепалка, и в какой-то момент Пол решил убежать.

Видео можно посмотреть на канале TMZSports в YouTube.

Напомним, Пол и Мейвезер вступали в конфликт и ранее. В 2021 году Джейк во время промокампании поединка его брата Логана с Флойдом снял с Флойда кепку и убежал.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Пол встречался с британским боксёром Томми Фьюри. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка.

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